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Премьер-министр Молдовы Павел Филип встретился с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным

Премьер Молдовы: республика готова к активизации сотрудничества с Россией

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Молдавский премьер на встрече с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным рассказал о перспективах сотрудничества между странами.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип провел во вторник встречу с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным, в ходе которой глава камбина поблагодарил российского дипломата, мандат которого в нашей стране подходит к концу, за проделанную работу и личный вклад в поддержание прагматичного диалога между двумя государствами.

Премьер выразил открытость нашей страны на дальнейшее развитие двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении. Акцент, по мнению Филипа, должен быть сделан на благосостояние граждан обоих государств.

"В этом смысле подчеркнут интерес Республики Молдова в плане активизации экономического сотрудничества и повышения товарооборота с Российской Федерацией", — сообщили в правительстве.

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Как отметили в пресс-службе кабмина, глава российской дипмиссиии выразил уверенность, что возобновление работы межправительственной молдавско-российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству укрепит двусторонние отношения и принесет результаты в торгово-экономическую и инвестиционную сферу. В завершении встречи, как добавили в правительстве, посол поблагодарил премьера за прагматичное сотрудничество на протяжении его мандата.

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Теги:
активизация, сотрудничество, встреча, Павел Филип, Фарит Мухаметшин, Молдова, Россия, Политика
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