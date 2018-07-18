Канду: Молдова заинтересована в полном восстановлении отношений с Россией

Спикер парламента Молдовы на встрече с послом России обозначил свою позицию в отношении сотрудничества между Кишиневом и Москвой.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду провел в среду встречу с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным, мандат которого в нашей стране подходит концу.

Как сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики, Канду подтвердил интерес Молдовы в плане развития молдавско-российского диалога в духе взаимного уважения и с учетом вектора европейской интеграции страны.

"Республика Молдова заинтересована в полном восстановлении торговых и экономических отношений с Российской Федерацией, основанных на доверии, уважении и взаимном интересе", — цитируют слова спикера в пресс-службе парламента.

Канду еще раз высказал позицию республики относительно мирного разрешения приднестровского конфликта в рамках переговоров в формате "5+2", основываясь на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Он также напомнил о резолюциях Конгресса США, ПА ОБСЕ, саммита НАТО и ПА ООН о выводе российских войск из приднестровского региона.

Додон: отношения между Молдовой и Россией надо вернуть на докризисный уровень>>>

Новый посол России в Молдове Олег Васнецов назначен указом президента РФ Владимира Путина 2 июля этого года.