Канду о назначении Козака: надеюсь, это посыл к улучшению отношений с Россией

Председатель молдавского парламента Андриан Канду высказался по поводу назначения Дмитрия Козака специальным представителем российского президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, а также об ожиданиях в связи с этим событием.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду прокомментировал назначение вице-премьера России Дмитрия Козака спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с республикой.

"По моему личному мнению, назначение Козака администрацией президента, то есть российским лидером Владимиром Путиным — это посыл, что РФ обратит особое внимание на Республику Молдова и весь регион", — отметил Канду.

По его словам, в декрете о назначении Козака на этот пост не указано Приднестровье, как это было в случае с Дмитрием Рогозиным.

"Это посыл, который, как мы должны понимать, предполагает, возможно, политические действия. Надеемся, что это посыл к улучшению отношений и поиску компромиссных механизмов по восстановлению диалога", — сказал политик.

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По мнению Канду, Дмитрий Козак — профессионал с большим опытом работы.

"Будет не легко, учитывая опыт с тем меморандумом Козака. Власти Молдовы не рассматривают ни в каких вариантах элементы федерализации или другие, которые не принимаются нами в переговорах по приднестровскому урегулированию", — добавил спикер парламента.

Он отметил, что в переговорах не стоит забывать об основных принципах — достоинстве, взаимном уважении, прагматичном отношении и продуктивном сотрудничестве.

"Посмотрим, как будут продвигаться дела. Закончился чемпионат мира, и мы можем вернуться в том числе к двусторонней политике с Российской Федерацией", — заключил Канду.

По его словам, вопрос назначения Козака обсуждался и на заседании парламентской платформы по консультациям и контролю за реализацией политики по реинтеграции Республики Молдова.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

Указ российского лидера был опубликован 12 июля на сайте правовой информации. В этом же документе говорится о признании устаревшим указа президента РФ от 21 марта и 2 августа 2012 года "О специальном представителе президента РФ по Приднестровью".

Пост спецпредставителя президента РФ по Приднестровью занимал нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в бытность вице-премьером. Он был назначен спецпредставителем президента в 2012 году, когда президентский пост занимал Дмитрий Медведев.