Пикет у парламента Молдовы: что требуют PAS/DA

Очередной протест PAS/DA в Кишиневе: на этот раз сторонники внепарламентской оппозиции вышли к зданию высшего законодательного органа страны.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В Кишиневе несколько десятков участников акции протеста, организованной внепарламентскими оппозиционными партиями PAS и DA, окружили в четверг здание парламента Молдовы. Манифестанты требуют, чтобы депутаты вышли к ним. Протестующие намерены передать им резолюцию с какого-то своего очередного митинга.

В частности, протестующие требуют аннулировать смешанную систему выборов, признать результаты выборов в Кишиневе, утвердив главу партии DA Андрея Нэстасе на посту примара (мэра) столицы, ну, и так далее.

Нэстасе вместе с "боевой" подругой — лидером PAS и экс-министром просвещения Молдовы Майей Санду — видимо, хотел повторить свой опыт и попытаться прорваться в коридоры парламента, но кордон полицейских не разрешает манифестантам приблизиться вплотную к зданию законодательного органа.

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Спикер парламента Андриан Канду подчеркнул, что аннулировать смешанную систему выборов власти не собираются, и ближайшее голосование пройдет по-новому.

Митинги правоцентристов начались после того, как суд не признал результаты внеочередных выборов мэра Кишинева, на которых победил Андрей Нэстасе.

ЦИК признал выборы примара аннулированными и постановил отложить голосование до следующего года.