Президент Молдовы сделал важное заявление о нейтралитете страны

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон представил свою позицию в отношении обеспечения безопасности республики и ее граждан посредством укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета страны.

Документ под названием "Позиция президента Молдовы в отношении обеспечения безопасности Республики Молдова и ее граждан посредством укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета страны" опубликован на официальном сайте главы государства и состоит из трех частей.

"Молдавский народ твердо поддерживает конституционное положение о постоянном нейтралитете Республики Молдова, но политический класс до сих пор не проявил способности должным образом закрепить в законодательстве волю жителей страны в данном стратегически важном вопросе", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил молдавский лидер, его твердая позиция состоит в том, что конституционный статус постоянного нейтралитета надо укреплять и усиливать, а также добиваться его международного признания. Это, по его мнению, будет способствовать устойчивому развитию и процветанию Республики Молдова как современного государства.

В документе подчеркивается, что "Молдова не должна вовлекаться в эфемерное противостояние Восток-Запад".

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы настаивает на международном признании нейтралитета

В последующие годы, как пояснил президент, он намерен воспользоваться имеющимся международным опытом в достижении консенсуса по закреплению и признанию нейтрального статуса государств, и убедить международных партнеров подтвердить и признать постоянный нейтралитет Молдовы в качестве основополагающего элемента укрепления доверия и региональной безопасности.

"Конституционный статус постоянного нейтралитета должен стать основополагающим приоритетом внешнеполитической деятельности государства Республика Молдова, предполагающим выстраивание добрососедских отношений со всеми международными партнерами на основе взаимоуважения. Постоянный нейтралитет Молдовы — это базовое условие национальной, энергетической и информационной безопасности, залог устойчивого, долгосрочного экономического развития и процветания страны", — добавил Додон.

Добьется ли Игорь Додон у НАТО подтверждения нейтралитета>>>

Президент Молдовы еще раз обратил внимание, что республика не ставит своей целью вступление в НАТО.

"Отношения Молдовы с НАТО должны носить прагматичный характер и основываться исключительно на строгом соблюдении конституционного статуса постоянного нейтралитета республики", — сказал молдавский лидер.

Также Додон выразил свою позицию относительно задач органов публичной власти Молдовы по реализации статуса постоянного нейтралитета в межгосударственных отношениях с Румынией, Украиной, Россией, Евросоюзом, США и Турцией.