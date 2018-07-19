Парламент решился: сюрпризы молдавской обороны

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Парламент Молдовы принял в четверг проект об утверждении Национальной стратегии обороны и Плана действий по внедрению Нацстратегии обороны на 2018-2021 годы.

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Во введении к тексту стратегии подчеркивается, что "риск для национальной безопасности Молдовы" представляет Оперативная группа российских войск, которая находится на территории РМ "без законного согласия Республики Молдова в противовес конституционным положениям".

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На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами в селе Колбасное.

Нахождение ОГРВ в Молдове, согласно документу "представляет собой риск для национальной безопасности в контексте возможной эскалации региональной ситуации". Там же отмечено, что Кишинев ценит сотрудничество между Россией, ЕС и США в решении приднестровской проблемы.

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Отдельное внимание в тексте стратегии уделено "пропаганде в СМИ и соцсетях", которая способствует "появлению радикализма и экстремистско-террористических действий".

В то же время в документе подчеркнуто, что Молдова "продолжит поддерживать с Российской Федерацией открытый и прозрачный диалог с целью выявления решения по выводу ОГРВ и уничтожению и/или вывозу боеприпасов, складированных на территории Республики Молдова".

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В Нацстратегии обороны отмечен факт "усиленного и углубленного сотрудничества с НАТО" и "вектор политики интегрирования в ЕС".

В числе пунктов плана по внедрению Нацстратегии обороны значатся расширение участия РМ в международных операциях под эгидой ООН "до уровня батальона", пересмотр механизмов действий в случае вооруженной агрессии против РМ, обеспечение гендерного равенства в рамках политики дополнения к системе безопасности и т.д.

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Стратегия состоит из шести глав. В первой определен стратегический аспект, обозначены национальные ценности и интересы, выделены ориентиры сферы безопасности. Кроме того, в ней указаны риски и угрозы в области обороны, а также факторы, влияющие на оборонную политику. Во второй главе представлены стратегическая концепция, общие и специфические цели оборонной политики, а в третьей — приоритетные и сопутствующие оборонные действия, направленные на развитие и консолидацию национальной системы обороны. В следующей главе описаны финансовые, человеческие и материальные ресурсы, необходимые для выполнения целей оборонной политики и материализации направлений действия. В пятой главе изложены этапы и механизмы внедрения, а в последней главе представлены аспекты, касающиеся мониторинга, оценки и отчетности о выполнении поставленных целей.

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В документе сказано, что под национальными ценностями подразумеваются: гарантирование суверенитета, независимости и территориальной целостности государства; обеспечение стабильного и устойчивого развития государства; европейская интеграция; территориальная реинтеграция; процветание и благосостояние граждан; участие в обеспечении международной безопасности.