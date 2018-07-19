Оговорка по Юнгу: Гимпу объявил ворами тех, кто "из-за Прута"

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Депутат парламента, лидер Либеральной партии Михай Гимпу в ходе заседания высшего законодательного органа страны изрек фразу, повергшую всех в шок.

"Воры всегда приходили… из-за Прута", — звучит фраза, вылетевшая из уст одного из главных в Молдове сторонников ликвидации границы по Пруту.

И если бы не видеозапись этого эпизода, то никто не поверил бы, что именно эту фразу изрек основной борец за "унирю".

Возможно, сейчас, в пору летней жары, в стенах парламента так же душно, как и везде, и это, видимо, заметно влияет на состояние физического здоровья. А усталость, в свою очередь, сказывается на мыслях и речи. Или же Гимпу ведомо то, чего не знают другие?