Президент Молдовы наградил посла России в стране Орденом почета

Молдавский лидер поблагодарил российского дипломата за проведенную в стране работу, а также за личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества во всех областях взаимного интереса.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон наградил Орденом почета республики (Ordinul de Onoare) посла России в нашей стране Фарита Мухаметшина в знак глубокой признательности за содействие в развитии и укреплении молдавско-российской дружбы и сотрудничества.

В пятницу Додон провел встречу с российским дипломатом в связи с истечением срока его полномочий в республике.

"Поблагодарил дипломата за проведенную в Молдове деятельность, а также за личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества во всех областях взаимного интереса. В качестве примера отметил положительную динамику торгово-экономических отношений и непрерывный рост торгового обмена между нашими странами, особенно в течение последних трех месяцев", — написал Додон на своей странице в Facebook.

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Он выразил уверенность в том, что вместе с новым послом Российской Федерации Молдова продолжит расширять и углублять существующий диалог в интересах граждан обоих государств.

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"В знак глубокой признательности за содействие в развитии и укреплении молдавско-российской дружбы и сотрудничества наградил господина Фарита Мухаметшина, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова Почетным орденом страны (Ordinul de Onoare)", — отметил Додон.