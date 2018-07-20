Король конфуза: депутаты потеряли дар речи из-за заявления Гимпу

Лидер молдавских либералов шокировал парламент: Михай Гимпу разошелся так, что остальные депутаты почувствовали себя в конфузной ситуации.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Глава Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу продолжает эпатировать. На этот раз он озадачил своим заявлением всех депутатов на заседании парламента в пятницу.

Законодатели потеряли дар речи, когда Гимпу пригласил на пленарное заседание сказочного персонажа. Либерал вполне серьезно попросил слова у вице-спикера парламента Валерия Гилецкого, который вел заседание.

"Давайте пригласим Гугуцу в парламент. Слышал, что он приехал в Молдову и хочет построить дом возле парламента", — сказал либерал.

В зале заседаний повисла мхатовская пауза. Депутаты опешили от подобного предложения либерального коллеги. Прервал неловкую ситуацию Гилецкий, который квалифицировал реплику Гимпу как шутку и попросил депутатов вернуться к работе.

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Гугуцэ — литературный персонаж, придуманный молдавским писателем Спиридоном Вангели. Маленький мальчик Гугуцэ "появился на свет" в 1967 году, когда вышла детская книга "Шалости Гугуцэ" (Isprăvile lui Guguţă). Вангели также написал такие произведения как "Гугуцэ — капитан корабля" (Guguţă-căpitan de corabie) и "Гугуцэ и его друзья" (Guguţă şi prietenii săi). В сказке "Шапка Гугуцэ" (Căciula lui Guguţă) этот полюбившийся детьми сказочный герой получил в подарок от отца огромную кушму (шапку), которая стала символом персонажа. Книги об этом маленьком мальчике переведены на более чем 40 языков мира.

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Лидер молдавских либералов Михай Гимпу известен своими эпатажными выходками и заявлениями. Он является ярым русофобом и открыто демонстрирует неприязнь к коммунистическому режиму и Партии коммунистов Республики Молдова. На одном из заседаний парламента предводитель либералов рассказал, что каждое утро проходит мимо бюста Ленину, которого он приветствует. Этот памятник установлен во дворе офиса Партии коммунистов, по соседству с которым живет Гимпу.

В последнее время либерал в прямом смысле "отжигает". На заседании парламента в четверг он заявил, что "воры всегда приходили… из-за Прута". И это при том, что именно Гимпу является одним из главных в Молдове сторонников ликвидации границы по Пруту.