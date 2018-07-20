Митинг в Кишиневе: тысячи сторонников партии "Шор" заблокировали офис Санду

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Кишиневе продолжаются акции протестов.
Если в четверг в парламент попытались прорваться сторонники Майи Санду и Андрея Нэстасе (причем их было немного – всего несколько сотен), то спустя сутки теперь уже тысячи (!) сторонников Партии "Шора" приняли участие в пикетировании офиса Партии действия и солидарности (ПДС).
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Митингующие выступали с транспарантами "Руки прочь от социальных магазинов". Дело в том, что Санду не просто критикует, а требует ареста Илана Шора, мэра Оргеева, который инициировал в Молдове проект, мгновенно ставший популярным. Речь идет о социальных магазинах, где пенсионеры могут покупать по сниженным ценам продукты первой необходимости. Именно они и другие сторонники Партии "Шора" пришли поддержать мэра Оргеева.
"Мы будем защищать наши социальные проекты. Потому что мы их делаем для людей. Такие магазины необходимы социально-уязвимым слоям населения, и мы продолжим их открывать, несмотря на искусственные препятствия, которые создаются со стороны Санду. Мы не позволим им прийти к власти, чтобы отобрать последний кусок хлеба у людей!" — пояснил лидер партии Илан Шор.
Потом многотысячная колонна отправилась пикетировать офис Платформы "Достоинство и Правда" Андрея Нэстасе, а организаторы митинга заявили, что продолжат отстаивать существование социальных магазинов в Молдове.
- Акция протеста сторонников партии "Шор"
- Акция протеста сторонников партии "Шор"
- Акция протеста сторонников партии "Шор"
- Акция протеста сторонников партии "Шор"