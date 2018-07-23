Протестный марафон в Кишиневе продолжается: Нэстасе освистали перед мэрией

Сторонники Партии "Шор" провели в понедельник перед зданием столичной мэрии митинг против закрытия социальных магазинов.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Утро понедельника в молдавской столице началось с акции протеста. Митинг сторонников Партии "Шор" прошел возле мэрии Кишинева. Несколько сотен пикетчиков требовали не препятствовать работе социальных магазинов.

Произошло это в тот самый момент, когда лидер Платформы "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе хотел провести пресс-конференцию у мэрии.

Партия "Шор" будет защищать социальные проекты>>>

Освистав политика, сторонники Партии "Шора" направились протестовать к офису формирования "Действие и солидарность", возглавляемой Майей Санду.

Протестующие скандировали "Майя, выходи!", "Долой Майя Санду!", однако политик отказалась от диалога с гражданами.

Ранее в столице уже прошел многотысячный митинг, в рамках которого протестующие выступили с транспарантами "Руки прочь от социальных магазинов". Речь идет о социальных магазинах, где пенсионеры могут покупать по сниженным ценам продукты первой необходимости. Мэр Оргеева Илан Шор выступил организатором данного проекта, который мгновенно стал популярным в Молдове.