Додон: Молдова обречена иметь хорошие отношения с Западом и Востоком

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью радиостудии Sputnik, что взвешенная внешняя политика может обеспечить республике нормальное будущее.
"Я отрыт к диалогу со всеми и на Западе, и на Востоке. Считаю, что Молдова обречена иметь хорошие отношения с Западом и Востоком. Мы не можем смотреть однобоко и дружить с кем-то против кого-то. Только взвешенная внешняя политика может обеспечить Молдове нормальное будущее и дальнейшее развитие", — отметил Додон.
Удастся ли Молдове балансировать между Западом и Востоком>>>
Он отметил, что у Украины и Румынии есть свои внутренние проблемы.
"Как только с их стороны (Украины и Румынии — прим.ред) будет желание провести встречу, — мы готовы", — сказал молдавский лидер.