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Додон: Молдова обречена иметь хорошие отношения с Западом и Востоком

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Игорь Додон в гостях у Sputnik Молдова (8)
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Молдавский лидер прокомментировал отношения республики с Западом и Востоком: как власти страны должны выстраивать внешнюю политику.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью радиостудии Sputnik, что взвешенная внешняя политика может обеспечить республике нормальное будущее.

"Я отрыт к диалогу со всеми и на Западе, и на Востоке. Считаю, что Молдова обречена иметь хорошие отношения с Западом и Востоком. Мы не можем смотреть однобоко и дружить с кем-то против кого-то. Только взвешенная внешняя политика может обеспечить Молдове нормальное будущее и дальнейшее развитие", — отметил Додон.

Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
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Он отметил, что у Украины и Румынии есть свои внутренние проблемы.

"Как только с их стороны (Украины и Румынии — прим.ред) будет желание провести встречу, — мы готовы", — сказал молдавский лидер.

Тема:
Игорь Додон в гостях у Sputnik Молдова (8)

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Теги:
отношения, сотрудничество, Игорь Додон, Восток, Запад, Молдова, Румыния, Украина, Политика
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