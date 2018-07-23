Додон: Молдова обречена иметь хорошие отношения с Западом и Востоком

Молдавский лидер прокомментировал отношения республики с Западом и Востоком: как власти страны должны выстраивать внешнюю политику.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью радиостудии Sputnik, что взвешенная внешняя политика может обеспечить республике нормальное будущее.

"Я отрыт к диалогу со всеми и на Западе, и на Востоке. Считаю, что Молдова обречена иметь хорошие отношения с Западом и Востоком. Мы не можем смотреть однобоко и дружить с кем-то против кого-то. Только взвешенная внешняя политика может обеспечить Молдове нормальное будущее и дальнейшее развитие", — отметил Додон.

© Sputnik / Rodion Proca Додон в гостях у Sputnik: мы готовимся к официальному визиту в Россию

Удастся ли Молдове балансировать между Западом и Востоком>>>

Он отметил, что у Украины и Румынии есть свои внутренние проблемы.

"Как только с их стороны (Украины и Румынии — прим.ред) будет желание провести встречу, — мы готовы", — сказал молдавский лидер.