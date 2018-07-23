Додон рассказал, что может произойти после парламентских выборов

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью Sputnik, что после парламентских выборов в республике может быть несколько сценариев развития событий, в том числе досрочные выборы.

Осенью этого года, в ноябре, истекает мандат действующего парламента Молдовы. Согласно местному законодательству, парламент обязан утвердить дату выборов за 60 дней до их проведения.

"Думаю, что в следующем парламенте будут три основных игрока. Это — Партия социалистов, которая может и будет добиваться, чтобы получить парламентское большинство. Будут правые, альянсом или отдельно, и будет Демократическая партия. Хочу, чтобы было понятно – ПСРМ по идеологическим причинам не может создавать альянсы с правыми, с демократами. Это принципиальный вопрос", — заявил Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Когда пройдут выборы в парламент Молдовы – ответ спикера

Президент также отметил, что, по его мнению, после выборов возможны несколько сценариев.

"Первый – ПСРМ получит парламентское промолдавское большинство и правительство, которое будет работать вместе с президентом в одной команде. Второй – если ПСРМ не получит большинство, думаю, будет часть независимых депутатов, которые пройдут по одномандатным округам, с которыми нужно будет садиться за стол переговоров и договариваться о создании парламентского большинства", — сказал Додон.

Третий сценарий, по словам главы государства, — если правые попытаются создать коалицию против социалистов. Но это, как считает Додон, маловероятно с учетом того, что в последние месяцы в Кишиневе продолжаются протесты правой оппозиции против правой проеропейской партии власти.

"Надеюсь, что их шансы создать новый альянс – минимальны. Таким образом, еще один возможный сценарий – досрочные парламентские выборы. Если ПСРМ не сможет получить большинство и договориться с независимыми депутатами, тогда вероятность досрочных выборов велика. В этом случае Партия социалистов получит еще больше мандатов", — заключил Додон.

Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.