Додон о втором сроке на посту президента: что произойдет через два года

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в интервью Sputnik рассказал, намерен ли он баллотироваться на второй срок на пост главы республики.

"Нужно благополучно и успешно завершить нынешний мандат, а мы пока находимся даже не посередине текущего президентского срока. Поэтому считаю, что пока преждевременно говорить о том, что произойдет через два с половиной года. Сейчас цель номер один заключается в выборах в парламент Молдовы и получении парламентского большинства и правительства, которые будут работать с президентом в одном направлении", — сказал Додон.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Додон рассказал, что может произойти после парламентских выборов

По его словам, иначе не будет нормального взаимодействия между администрацией президента, депутатами и кабмином. "Наблюдаем это уже полтора года — мы находимся в постоянной борьбе с парламентским большинством, которое не поддержало ни одной инициативы президента", — сказал Додон.

Как отметил молдавский лидер, диалог и сотрудничество с парламентским большинством необходимы.

"Если будет диалог, то мы внедрим большую часть из нашей повестки, если не будет этого сотрудничества, то мы не сможем идти на тех же условиях как раньше, и понадобятся радикальные изменения. Возможно и путем перехода к президентской форме правления", — отметил глава республики.

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Он пояснил, что смена формы правления позволит расширить полномочия президента, и глава республики мог бы выполнять данные в предвыборной кампании обещания. Додон обратил внимание и на то, что администрация президента пользуется наибольшим доверием среди населения Молдовы в сравнении с другими государственными структурами.

Осенью этого года, в ноябре, истекает мандат действующего парламента Молдовы. Согласно местному законодательству, парламент обязан утвердить дату выборов за 60 дней до их проведения. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.