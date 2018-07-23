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Президент Игорь Додон

Как завершится для Молдовы 2018 год: версии Додона в гостях у Sputnik

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава молдавского государства рассказал о вероятных сценариях после парламентских выборов, а также о наилучшей перспективе для внешней политики страны.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в понедельник стал гостем Sputnik Молдова, подняв в беседе с журналистами большой спектр тем.

Будущее не определено

Осенью 2018 года, в ноябре, истекает мандат действующего парламента Молдовы. Согласно местному законодательству, парламент обязан утвердить дату выборов за 60 дней до их проведения.

Додон о втором сроке на посту президента: что произойдет через два года >>>

По мнению Додона, в следующем парламенте будут три основных игрока — Партия социалистов, правые силы, — альянсом или отдельно друг от друга, — и Демократическая партия.

"Хочу, чтобы было понятно — ПСРМ по идеологическим причинам не может создавать альянсы с правыми, с демократами. Это принципиальный вопрос", — заявил Додон.

Президент также отметил, что, по его мнению, после выборов возможны несколько сценариев.

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Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Додон: визит патриарха Кирилла в Молдову состоится через несколько месяцев

"Первый — ПСРМ получит парламентское промолдавское большинство и правительство, которое будет работать вместе с президентом в одной команде. Второй — если ПСРМ не получит большинство, думаю, будет часть независимых депутатов, которые пройдут по одномандатным округам, с которыми нужно будет садиться за стол переговоров и договариваться о создании парламентского большинства", — сказал Додон.

Третий сценарий, по словам главы государства, — если правые попытаются создать коалицию против социалистов. Но это, как считает Додон, маловероятно с учетом того, что в последние месяцы в Кишиневе продолжаются протесты правой оппозиции против правой проеропейской партии власти.

"Надеюсь, что их шансы создать новый альянс — минимальны. Таким образом, еще один возможный сценарий — досрочные парламентские выборы. Если ПСРМ не сможет получить большинство и договориться с независимыми депутатами, тогда вероятность досрочных выборов велика. В этом случае Партия социалистов получит еще больше мандатов", — подчеркнул Додон.

Каждому сроку свой срок

О том, будет ли собеседник баллотироваться на следующий президентский срок, Додон ответил, что "нужно благополучно и успешно завершить нынешний мандат, а мы пока находимся даже не посередине текущего президентского срока".

Додон рассказал, что может произойти после парламентских выборов >>>

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Sputnik / Сергей Пятаков
Патриарх Кирилл рассказал о вызовах нового времени

"Поэтому считаю, что еще преждевременно говорить о том, что произойдет через два с половиной года. Сейчас цель номер один заключается в выборах в парламент Молдовы и получении парламентского большинства и правительства, которые будут работать с президентом в одном направлении", — сказал Додон.

Взгляд с берегов Днестра на "большой диалог"

Затронув тему недавней встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, президент Молдовы высказал мнение о том, что большие державы могут достичь успеха в урегулировании приднестровского вопроса.

"На примере этого замороженного конфликта Россия, США и Европейский союз могут продемонстрировать то, что они способны найти общий язык", — заявил президент Молдовы.

По его словам, "если они готовы прийти к общему знаменателю, достичь дипломатического успеха для всех сторон, то это будет решение приднестровского вопроса, исходя из принципа постоянного нейтралитета" >>>

Об "обреченности" и визитах

"Считаю, что Молдова обречена иметь хорошие отношения с Западом и Востоком. Мы не можем смотреть однобоко и дружить с кем-то против кого-то. Только взвешенная внешняя политика может обеспечить Молдове нормальное будущее и дальнейшее развитие", — заявил президент Молдовы, затрагивая вопрос внешней политики.

Касаясь, в частности, взаимоотношений с Россией, глава государства сообщил, что подготовит целый пакет предложений президенту России Владимиру Путину >>>

"Мы готовим определенные проекты к этому визиту, я обратился к президенту РФ с идеями, не буду пока раскрывать. Мы ведем переговоры. Надеюсь, будут дополнительные решения для наших производителей и для наших людей, которые работают в России", — пояснил президент.

Дмитрий Козак
© Sputnik / Григорий Сысоев
Додон пригласил Козака в Молдову

По словам президента Молдовы, осенью в сентябре-октябре состоится официальный визит в Россию >>>

Также Додон сообщил и о предстоящем визите в Молдову патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Приезд главы Русской православной церкви будет приурочен к закладке в столице Храма Преподобного Сергия Радонежского.

Первая встреча Додона и Козака: что обсудили политики >>>

"Мы обсуждали эту тему на последней нашей встрече, которая состоялась месяц-полтора назад. Его Святейшество сказал, что обязательно осенью посетит Молдову. В последний раз, когда он был в наших краях, он был в Кишиневе и на левом берегу. На этот раз мы предварительно договорились, что это будет Кишинев, Комрат и Бельцы. Поэтому, мы надеемся, что осенью, уже через месяц-полтора Его Святейшество будет в Кишиневе", — сообщил президент.

Снизится ли цена на газ

Додон заявил, что намерен добиваться дополнительных преференций для республики по вопросу снижения цены на природный газ, который страна закупает у российского концерна "Газпром".

Итоги встречи Додона и Путина: Россия поможет Молдове техникой >>>

"Молдова получила в этом году статус наблюдателя в ЕАЭС. Для членов этого объединения, конечно, действуют другие цены на газ, по-другому решаются и вопросы, связанные с торговлей и мигрантами. Молдова не является членом ЕАЭС, но получила статус наблюдателя, и мы можем постараться использовать этот шанс, чтобы добиться каких-то дополнительных преференций для республики", — сказал Додон.

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Теги:
парламентские выборы, Игорь Додон, Молдова, Россия
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