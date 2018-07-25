ЕП обратится к Молдове с призывом ускорить принятие "гагаузских" законов

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Европарламент "призывает молдавские власти предпринять дополнительные усилия, чтобы обеспечить скорейшее и полное принятие" законопроектов относительно Гагаузской автономии — об этом говорится в проекте резолюции законодательного органа Европейского союза.

Проект резолюции "О внедрении соглашения об ассоциации ЕС-Молдова" опубликован на сайте ЕП 20 июля. Среди пунктов, перечисленных в документе — и призыв к властям Молдовы ускорить принятие "гагаузских" законопроектов (в тексте — "закона об особом правовом статусе Гагаузии"). Поправки и замечания депутатов ЕП должны быть внесены в документ до 7 сентября 2018 года.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Президент вернул в парламент законопроекты, касающиеся полномочий Гагаузии

В сентябре 2017 года инициативы относительно полномочий Гагаузии были рассмотрены в парламенте, однако юридическая комиссия законодательного органа изменила их практически полностью. В результате два из трех законопроектов были приняты в "отредактированном" виде, что вызвало возмущение в Комрате.

После консультаций с представителями руководства и гражданского общества автономии президент Молдовы Игорь Додон вернул эти законопроекты в парламент, отказавшись их промульгировать.

"Мы пришли к заключению, что они не соответствуют тем предложениям, что были выработаны совместной рабочей группой парламента, Народного собрания Гагаузии и представителей гражданского общества", — заявил тогда Додон. Глава молдавского государства намерен настаивать, чтобы законы, касающиеся Гагаузии, были приняты в своей первоначальной редакции.

В настоящее время в Молдове действует Закон "Об особом правовом статусе Гагаузии" от 23 декабря 1994 года. Власти автономии не раз заявляли, что целый ряд важных положений этого закона до сих пор не реализован.