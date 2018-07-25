Станет ли известна в пятницу дата выборов в парламент Молдовы

Депутаты готовятся к отпуску, а самый интригующий вопрос "Когда в Молдове пройдут выборы в парламент?" остается открытым.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Парламент Республики Молдова на этой неделе проведет заключительные заседания весенне-летней сессии — в четверг и пятницу. Уже в сентябре, после каникул, депутаты соберутся на последнюю для этого созыва высшего законодательного органа сессию. Однако до сих пор законодатели не установили дату выборов в парламент республики, мандат которого истекает 30 ноября.

© Sputnik / Miroslav Rotari Когда пройдут выборы в парламент Молдовы – ответ спикера

Таким образом, самая ожидаемая инициатива, которую должны рассмотреть депутаты, — это проект положения об установлении даты выборов в парламент Молдовы. По данным источников Sputnik в высшем законодательном органе страны, скорее всего, это решение будет принято утром в пятницу на заседании правящей коалиции. Однако депутаты могут утвердить дату выборов и после выхода с каникул, то есть в начале осенней сессии.

Повестка заседаний депутатов на эту неделю достаточно загружена. В общей сложности законодателям предстоит рассмотреть 50 проектов. Программа работы утверждена постоянным бюро парламента в среду.

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В повестку, среди прочего, вошли: проект закона о налоговом стимулировании и улучшении бизнес-среды, инициатива с поправками к закону об электроэнергии, а также к закону о природном газе. Кроме того, депутаты обсудят изменения в закон о системе заработной платы в бюджетном секторе; поправки к закону о здравоохранении; к закону о трудовой миграции; к закону о ветеранах; изменения в Уголовный, Административный и Налоговый кодексы.

Выборы в парламент Молдовы пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.