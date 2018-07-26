Скандал в парламенте Молдовы: целая фракция депутатов выразила протест

Одно из последних заседаний парламента Молдовы в этой весенне-летней сессии началось с разногласий между депутатами.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Фракция Партии социалистов в полном составе покинула зал заседаний парламента Молдовы в связи с тем, что ни одно их предложение не было включено в рабочую повестку законодателей на четверг.

"В знак протеста против того, что ни одно наше предложение, а также инициативы некоторых наших коллег не были включены в повестку заседания парламента, фракция Партии социалистов покидает зал заседаний парламента", — заявила председатель фракции Зинаида Гречаная.

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Социалисты, в частности, предложили заслушать в парламенте министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича в связи с концессией ГП "Железные дороги Молдовы".

Депутаты также настаивали рассмотреть ситуацию с рекой Днестр.

"Речь идет о национальной безопасности страны. Если Украина получит финансирование, то мы увидим, что они скоро начнут строительство гидроэнергетического комплекса. Мы все знаем, что вместе с этим строительством дебет воды в Днестре будет крайне низким для потребностей Республики Молдова", — заявил депутат-социалист Влад Батрынча журналистам.

Он напомнил, что была создана комиссия, которую сначала расформировали, а затем созвали уже в другом составе.

"Работа этой комиссии парализована… Мы хотим знать позицию правительства, что предпринимается для решения этой проблемы", — добавил депутат.

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По его словам, также было предложено рассмотреть новые поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые, как считает парламентарий, ограничивают свободу прессы в Молдове. Депутат отметил, что этот проект отправили на экспертизу в Совет Европы и ОБСЕ.

"Оба отчета негативные, они содержат десятки поправок к проекту и указаний на грубые ошибки. По мнению экспертов СЕ и ОБСЕ, этот проект содержит множество положений, которые приведут к нарушению юридического и правовых принципов против СМИ и ограничивают свободу прессы", — сказал Батрынча.

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Он подчеркнул, что есть заключение Европейской комиссии, которая рекомендовала молдавским депутатам отложить голосование во втором чтении. Однако, как отметил Батрынча, парламентское большинство решило рассмотреть этот проект до конца текущей весенне-летней сессии. Проект включен в повестку пленарного заседания в четверг.