Почему молдавские депутаты ушли из парламента

Сразу несколько фракций выразили возмущение тем, что их проекты не включили в повестку, поэтому они решили покинуть заседание.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Коммунисты, либералы и либерал-демократы покинули зал заседаний парламента Молдовы в знак протеста из-за того, что их инициативы не включили в рабочую повестку на четверг, а также из-за того, что работа законодательного органа проходит с нарушениями процедур.

"Сейчас в зале заседаний нет 51 депутата. По закону они (парламентарии — прим.ред.) имеют право продолжать заседание. Когда же мы выходили, в зале было всего 20 человек. Они нарушают Конституцию, продолжая заседание. Выходя, я сказал, что надо пересчитать депутатов, если нет 51 законодателя, то необходимо прекратить заседание, а они продолжают", — сказал лидер коммунистов Владимир Воронин.

Ранее зал заседаний парламента покинули депутаты фракции социалистов, которые выразили несогласие с тем, что их инициативы не включили в рабочую повестку.

Голосование по части проектов, которые включены в повестку заседания, намечено на 13.00. На данный момент в зале заседаний парламента находятся представители фракции Демпартии, а также парламентской группы Народно-европейской партии и несколько независимых депутатов.