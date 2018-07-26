Канду назвал дни, когда выборы в парламент Молдовы точно не состоятся

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Председатель высшего законодательного органа республики Андриан Канду заявил, что выборы в парламент Молдовы могут пройти в период c 2 декабря 2018 года по 28 февраля 2019-ого. По его словам, голосование точно не будет организовано в праздники Рождества и Нового года.

"Когда будут организованы выборы? Точно не в Рождество и не в Новый год. Парламент еще не решил. В ближайшее время решит. Имейте терпение", — обратился Канду к журналистам.

Выборы в парламент: кто займет кресла депутатов — данные опроса поражают>>>

Осенью этого года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Эксперты отмечают, что голосование состоится, скорее всего, в начале декабря 2018 года. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.