Додон рассказал, когда Козак приедет в Молдову

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в четверг в ходе телеэфира на одном из частных каналов выразил надежду на то, что спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак прибудет в РМ с визитом осенью этого года.

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По словам главы молдавского государства, возможно, Козак станет участником встречи на высшем уровне в ходе ближайшего приезда Додона в Москву.

"Показателен тот факт, что президент России Владимир Путин впервые за долгое время решил назначить спецпредставителя не по Приднестровью, как это было в случае с господином Рогозиным, а по Молдове. Это говорит о том, что в Кремле подчеркивают: Республика Молдова — единое государство, и Левобережье — его часть", — отметил Додон.