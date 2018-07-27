Президент Молдовы Игорь Додон встретится с лидером Приднестровья

По словам Игоря Додона, с Красносельским он намерен обозначить позиции, которые могут сблизить оба берега Днестра.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил в эфире частного кишиневского телеканала, что встреча с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским может состояться в первой половине сентября в Кондрице.

© Sputnik / Владимир Трефилов Додон рассказал, когда Козак приедет в Молдову

"Мы договорились с лидером Приднестровья встречаться как можно чаще. Предварительная дата встречи уже установлена, это будет первая половина сентября, скорее всего, 13-14 сентября мы встретимся в резиденции президента в Кондрице", — заявил Додон.

По словам главы государства, с Красносельским он намерен обозначить позиции, которые могут сблизить оба берега Днестра.

"Мы должны внутри страны разработать решение проблемы, а затем представить свое видение мировому сообществу и попросить помощи в реализации задуманного. Основой этого плана должен быть нейтралитет, никаких иностранных войск и НАТО в стране, а также равные права для всех регионов, к примеру, у автономной Гагаузии есть руководитель, парламент, флаг, бюджет", — подчеркнул президент Молдовы.

В прошлый раз Додон и Красносельский встречались 25 апреля текущего года.

Ранее в интервью Sputnik президент страны отметил, что модель приднестровского урегулирования не может быть разработана за пределами страны — Россией, США, Евросоюзом "или кем-то из-за рубежа".