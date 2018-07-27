Названа дата выборов в парламент Молдовы

Комиссия по вопросам права, назначений и иммунитету сказала свое слово относительно даты очередных выборов в парламент.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Очередные парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года — такое заключение дала в пятницу парламентская комиссия по вопросам права, назначений и иммунитету.

Теперь депутатам предстоит решить этот вопрос голосованием. Если это произойдет, решение вступит в силу первого декабря.

Выборы в парламент впервые в истории Молдовы пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов законодательного органа будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.