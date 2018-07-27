Додон: надо вернуться к обсуждению политического решения по Приднестровью

Молдавский лидер считает, что из Приднестровья нельзя выводить миротворцев до урегулирования конфликта.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает необходимым вернуть ближайшем будущем в повестку дня переговорного процесса в формате "5+2" обсуждение модели политического решения приднестровского вопроса.

Соответствующее заявление молдавский лидер сделал в преддверии годовщины начала проведения миротворческой операции на Днестре.

"Убежден, что пока не будет найдено устойчивое и жизнеспособное политическое решение приднестровской проблемы, пока не будет согласован механизм поддержания мира и стабильности в постконфликтный период, говорить о ликвидации действующей миротворческой операции могут лишь популисты или провокаторы, цель которых — дестабилизация ситуации в Республике Молдова", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он подчеркнул необходимость возвращения в ближайшем будущем в повестку дня переговорного процесса в формате "5+2" обсуждение модели политического решения приднестровского конфликта.

"Сможем консолидироваться — сможем достичь и исторического решения по реинтеграции страны. У нас есть все необходимое для развития и укрепления многонационального государства посредством последовательной, сбалансированной внутренней и внешней политики. На это должны быть направлены все наши усилия", — добавил Додон.

Президент напомнил, что 29 июля 1992 года была начата практическая реализация "Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" — в созданную зону безопасности на берегах Днестра были введены воинские контингенты для осуществления совместной миротворческой операции.

"За прошедшие 26 лет среди главных итогов миротворческой операции можно назвать следующие: восстановлена мирная атмосфера, созданы условия для политического процесса переговоров, не было допущено ни одного кризиса, который бы привел к применению оружия между конфликтующими сторонами", — отметил Додон.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Президент Молдовы обозначил предпосылки решения приднестровского вопроса

По его мнению, как бы не изощрялись критики внутри страны и за рубежом, граждане Республики Молдова точно знают, что мир на Днестре был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции.

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В переговорах в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.