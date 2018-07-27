Андриан Канду объяснил, почему выборы в Молдове пройдут в феврале

Депутаты решили: выборы в парламент республики, которые пройдут по смешанной избирательной системе, состоятся в феврале.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Молдавские депутаты утвердили дату выборов в парламент республики — голосование состоится 24 февраля 2019 года.

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Спикер высшего законодательного органа Андриан Канду пояснил, почему была выбрана именно эта дата. По его словам, согласно Конституции выборы должны состоятся не позднее, чем через три месяца после истечения мандата парламента. У действующего законодательного органа срок полномочий завершается 30 ноября.

Как считает председатель парламента, до 24 февраля будет достаточно времени для подготовки к голосованию.

Канду отметил, что в этот раз выборы пройдут по-другому — по смешанной избирательной системе, поэтому надо, чтобы все граждане Республики Молдова, находящиеся за рубежом, были проинформированы о том, как пройдет голосование, подготовлены предварительные электоральные списки, на основе которых будут открыты избирательные участки за границей.

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По его словам, кроме того, нужно, чтобы к выборам были подготовлены и местные избирательные органы.