Евроинтеграция Молдовы: почему граждане страны не верят Брюсселю

На четверть меньше: к каким показателям общественного мнения привела политическая деятельность в Молдове за последние девять лет.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik, Нику Гончар. Евроинтеграция сама по себе — идея для Молдовы неплохая. Что может быть лучше тянуться к уровню той цивилизации, к которой наша страна принадлежит исторически?

© Sputnik / Miroslav Rotari Эксперт: в Молдове происходит имитация евроинтеграции

С этой целью даже планируется включить в Конституцию страны положение о евроинтеграции Молдовы как об официальном геополитическом векторе республики. Иными словами, узаконить явление, присутствующее в политической жизни страны вот уже лет 12-13.

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Однако на практике все выглядит совсем иначе. Председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану в беседе с корреспондентом Sputnik заметил что сегодня, по данным многочисленных опросов, разница между сторонниками евроинтеграции и евразийской интеграции составляет от четырех до семи процентов в пользу вторых.

"Сомневаюсь, что политические меры и изменения в законодательстве привлекут больше сторонников пути в ЕС. Потому что сами молдавские евроинтеграторы мало что для этого сделали. Им бы поработать серьезнее, поменьше денег чтобы исчезало из бюджета страны, чтобы проекты реализовывались, в общем, чтобы дело было соразмерно ранее данному слову", — отметил Мокану.

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По его словам, за последние восемь лет число приверженцев вхождения Молдовы в Евросоюз уменьшилось на 25 %.

"Кстати, в самом ЕС не все так гладко, как нам пытаются представить. Деньги из банковской системы воруют не только в Молдове, но и в странах Европы. Поэтому, думаю, что если евроинтеграционный вектор будет узаконен, немало граждан этому воспротивятся", — заключил собеседник.