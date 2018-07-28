Какая судьба ждет Санду и Нэстасе: экспертная точка зрения

Эксперт российского Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, почему представителям молдавских правых партий не удается заручиться массовой поддержкой сторонников в ходе протестов.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. "Цели не ясны, задачи не определены", — именно так сегодня, перефразируя знаменитое изречение Никиты Хрущева, можно охарактеризовать протесты правой оппозиции, прошедшие в летние дни в центре Кишинева.

© Sputnik / Miroslav Rotari Провалы PAS/DA, или протестная фишка Санду и Нэстасе перед выборами

Неясные политические месседжи к собравшимся, размытые тексты выступлений, не "цепляющие" лозунги — те определения, которые можно приписать митингам, состоявшимся как у стен парламента и правительства Молдовы, так и у здания примэрии муниципия. По оценкам экспертов, задел этих митингов нацелен на грядущие 24 февраля 2018 года парламентские выборы.

Почему стан молдавских "правых" настолько разобщен и расколот? И что ждет тех, кто ратует за евроинтеграцию? Ответы на эти вопросы корреспонденту Sputnik Молдова дал эксперт российского Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"На мой взгляд, правые партии в Молдове — в глубоком кризисе. Очевидно, что у них отсутствует четкая политическая повестка действий. Если они собираются впредь говорить то же самое, то им мало кто будет верить. Они, конечно, не прекратят своего существования, за ними останется тот незначительный сегмент электората, который на протяжение 27 лет независимости Молдовы, был им верен постоянно. Если у правящего парламентского большинства, во главе с Демпартией, свой план политических действий, у президента Додона — свой, то у "правых" он отсутствует напрочь", — подчеркнул Брутер.

По словам эксперта, единственное на чем сейчас могут зафиксировать внимание своих избирателей правые, — прежде всего Майя Санду и братья Нэстасе, это протесты против непризнания результатов местных выборов в Кишиневе.

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Но и тут, по мнению Владимира Брутера, фортуна не на их стороне, судя по тому небольшому числу сторонников, которые откликнулись на призыв выйти на протесты.

"Молдавские "правые" переживают кризис идентичности. Но, при этом, у них есть глубокие проблемы с политическим планированием. Сегодня же, ни по своим человеческим, ни по своим политическим качествам ни Майя Санду, ни Нэстасе не готовы объединить правые движения в Молдове, и протесты на данный момент являются продолжением неуверенных предэлекторальных действий", — подчеркнул по итогу беседы эксперт.