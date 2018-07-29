Президент Молдовы подвел итоги 26 лет миротворческой миссии на Днестре

По словам Игоря Додона, миротворческая миссия на Днестре способствует созданию атмосферы для переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. За минувшие 26 лет деятельности миротворческой операции на Днестре не было допущено ни оного кризиса, который привел бы к применению оружия, заявил президент Молдовы Игорь Додон в воскресенье, 29 июля, когда отмечается День начала проведения миротворческой операции на Днестре.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: надо вернуться к обсуждению политического решения по Приднестровью

В Приднестровье вспомнили о миссии миротворцев >>>

"В этот день в 1992 году была начата практическая реализация "Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова". В созданную зону безопасности на берегах Днестра были введены воинские контингенты для осуществления совместной миротворческой операции", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, за эти годы "восстановлена мирная атмосфера и созданы условия для политического процесса переговоров".

"Поэтому, как бы ни изощрялись критики внутри страны и за рубежом, граждане Республики Молдова точно знают, что мир на Днестре был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции", — считает глава молдавского государства.

Он подчеркнул, что будет и впредь выступать за сохранение миротворческой операции на берегах Днестра.

"Выражаю признательность всем участникам функционирующего миротворческого механизма и готов всеми силами способствовать устойчивой работе Совместных миротворческих сил по поддержанию мира и стабильности в Зоне безопасности", — заявил президент РМ.

© Sputnik / Sergey Kuznecov Миссия выполняется: что думают в Тирасполе о миротворцах

Насколько миротворческая операция в Приднестровье оправдывает себя >>>

Он выразил уверенность в том, что "пока не будет найдено устойчивое и жизнеспособное политическое решение приднестровской проблемы, пока не будет согласован механизм поддержания мира и стабильности в постконфликтный период, говорить о ликвидации действующей миротворческой операции могут лишь популисты или провокаторы, цель которых — дестабилизация ситуации в Республике Молдова".

"Вместе с тем, подчеркиваю необходимость возвращения в ближайшем будущем в повестку дня переговорного процесса в формате "5+2" обсуждение модели политического решения приднестровского конфликта", — заключил Додон.