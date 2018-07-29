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Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье

Миротворцы на Днестре – 26 лет на страже нашего покоя

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (190)
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Эксперты оценили значимость миротворческой миссии на Днестре, началу работы которой в воскресенье исполняется 26 лет.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. В воскресенье исполняется 26 лет с начала миротворческой миссии на Днестре.

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Миротворческие силы был введены в Бендеры и Дубоссары 29 июля 1992 года. Благодаря этой мере полностью была завершена вооруженная часть приднестровского конфликта. Все эти годы в Зоне безопасности расположена также и оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами в селе Колбасное на левом берегу Днестра.

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Миротворческую миссию регулирует Объединенная контрольная комиссия и Объединенное военное командование, состоящее из представителей Кишинева, Тирасполя, Москвы и Киева.

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В последнее время появляются мнения о необходимости заменить действующую миротворческую миссию на Днестре международной гражданской миссией. Но, несмотря на то, что за вывод "иностранных войск из Республики Молдова" высказались в ООН, экспертные оценки происходящего дают совершенно иное видение проблемы.

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини в ходе визита в Молдову отмечал, что представляемая им структура не поднимает вопрос о выводе миротворческих сил из Приднестровья. "Мы даже передали оборудование для усиления функциональности миротворцев", — подчеркнул Фраттини, которого цитирует Sputnik.

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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает, что "те политики, которые ведут разговоры об исключении российского воинского присутствия и миротворчества на территории Приднестровья, — это политики конфликта".

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"Если вдруг окажемся без российских миротворцев, будет эскалация конфликта. Развитие, в том числе экономическое, поступательное движение, которое демонстрирует Приднестровье на сегодняшний день, неразрывно связано только с миром на приднестровской земле", — отметил Красносельский.

Эксперт по Приднестровью Сергей Захаров уверен, что "миротворческая операция на Днестре уникальна тем, что за 25 лет ее проведения не произошло ни одного боестолкновения".

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"А их вероятность, не будь миротворцев, — была бы очень велика, тем более, что имеется прецедент — вооруженный конфликт 92-го года. Эффект сдерживания здесь велик, и Россия играет в нем огромную роль", — сказал Захаров.

Он добавил, что миротворцы участвуют также и в мероприятиях гуманитарного характера, например, в недавнем открытии в Приднестровье кадетского училища.

Политический представитель Тирасполя в переговорном процессе по Приднестровью Виталий Игнатьев уверен, что "миротворческая операция является залогом и основой мира и создает условия для ведения мирных политических консультаций".

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А сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Тирасполя Олег Беляков заявил, что за шесть месяцев 2018 года в Приднестровье, в Зоне безопасности, благодаря усилиям ОКК и миротворцев было изъято почти полторы тысячи единиц оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Это статистика позволяет продемонстрировать, как миротворческая операция работает на снижение опасности жизни людей на обоих берегах Днестра. Наша работа по-прежнему востребована, нужна и направлена на безопасность людей", — считает Беляков.

Доктор исторических наук, декан Института международных отношений Виктор Степанюк подчеркнул, что благодаря миротворческой миссии после 1992 года на Днестре не погибло ни одного человека. "Россия справилась с поставленной задачей, сохранила здесь определенный мир", — сказал Степанюк.

Тема:
Приднестровское урегулирование (190)

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Теги:
мировторцы, война в Приднестровье, Виктор Степанюк, Вадим Красносельский, Виталий Игнатьев, Франко Фраттини, Днестр, Молдова, Приднестровье, Общество
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