Додон уточнил, когда улучшатся отношения между Молдовой и Россией

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Президент Молдовы, в ходе однодневного рабочего визита в Волгодонск (Ростовская область РФ), рассказал о том, что отношения республики с Россией могут улучшиться после парламентских выборов.

"Надо наводить порядок и внутри страны, и в наших двусторонних отношениях с Россией, потому что на уровне президентов у нас очень хорошие отношения, на уровне регионов подписано очень много соглашений. А вот на уровне правительства последние полтора-два года у нас практически диалог отсутствует. Я думаю, что после парламентских выборов ситуация поменяется", — заявил Додон российским журналистам в Волгодонске.

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По мнению Додона, Партия социалистов, которую он ранее возглавлял, "имеет шансы получить парламентское большинство".

Глава государства также считает, что нынешнее парламентское большинство назначило выборы на следующий год в надежде, что протесты оппозиции в стране утихнут. Но эти надежды, по его мнению, безосновательны.

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"Для левоцентристских партий и ноябрь, и декабрь, и февраль — подходящий период. Я думаю, что февраль — это плохой период для власти, плохой период для правящей партии, потому что у нас уже есть опыт 2001 года. Восемнадцать лет назад, когда Партия коммунистов, левая партия, взяла конституционное большинство после правления демократов. Я думаю, что есть шанс, что ситуация повторится — после правления демократов тоже левая партия может взять парламентское большинство", — сказал президент.

Выборы в парламент Молдовы пройдут 24 февраля 2019 года. Ранее они проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат, но в июле 2017 года было принято решение о переходе на смешанную избирательную систему. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Смешанная избирательная система предусматривает сохранение для партий минимального 6-процентного порога для прохождения в парламент, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам приднестровского региона, а также дает возможность молдавской диаспоре за рубежом иметь своих представителей в парламенте Молдовы.