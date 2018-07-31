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Миссия ОБСЕ в Молдове: Кишинев и Тирасполь заинтересованы в переговорах

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Глава миссии ОБСЕ в Молдове посетил с визитом Приднестровье и подвел итоги своего четырехлетнего пребывания в должности.

ТИРАСПОЛЬ, 31 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Переговорный процесс не прекратится, так как Кишинев и Тирасполь заинтересованы в нем. Такую уверенность выразил на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским глава миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан, который скоро завершает свою четырехлетнюю работу в этой должности.

"Чем больше стороны переговорного процесса стремятся к сотрудничеству, тем больше международные партнеры настроены на оказание им поддержки. У нас говорят: "Люди любят помогать людям, которые хотят помогать самим себе". И я завершаю свою четырехлетнюю миссию с уверенностью, что переговорный процесс не прекратится", — отметил Скэнлан.

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Дипломат также подчеркнул, что самым конструктивным моментом в переговорном процессе стала готовность Тирасполя и Кишинева обсуждать и устранять возникающие в процессе реализации договоренностей технические накладки, а не использовать их как повод для прекращения работы.

"Международные партнеры высоко ценят стремление и серьезность намерений всех участников переговорного процесса, так как даже летом не прекращается работа на всех уровнях. Видно, что стороны сконцентрированы на реализации имеющихся договоренностей и достижении новых целей. Это — свидетельство того, что мы наблюдаем переговорный процесс, а не разовые договоренности", — подчеркнул глава миссии ОБСЕ в Молдове.

Вадим Красносельский в свою очередь напомнил, что одной из таких договоренностей стала тема совместного землепользования в Дубоссарском районе, и что за решение этого непростого вопроса никто не хотел браться в течение почти четверти века.

"Было много разногласий и обвинений в адрес Приднестровья. Но в то же время, с нашей стороны было желание снять негатив с данной темы и показать добрую волю в урегулировании вопроса, который многим казался нерешаемым", — отметил лидер Приднестровья.

Тирасполь
© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
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Он сообщил, что на сегодняшний день 80 % земель распределены. Оформлено 118 свидетельств на право пользования, почти 90 выданы землепользователям, которые с 1 августа приступят к обработке наделов. А вопросы по оставшимся 20 % спорных земель будут решаться в рабочем порядке.

Красносельский также отметил, что приднестровская сторона рассчитывает на беспрепятственную реализацию других соглашений, достигнутых в рамках формата "5+2".

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"В частности, выдача автомобильных номерных знаков нейтрального образца, как и планировалось, начнется с 1 сентября нынешнего года. Без осложнений идет процесс апостилирования дипломов Приднестровского госуниверситета имени Шевченко", — сказал он.

Собеседники также обсудили возможность реализации проекта приднестровской стороны по строительству троллейбусной линии, которая может связать Бендеры, Варницу и бендерский микрорайон "Северный". По словам Красносельского, для воплощения проекта есть все технические возможности.

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Теги:
мирное урегулирование, молдо-приднестровское урегулирование, переговорный процесс, формат "5+2", Вадим Красносельский, Майкл Скэнлан, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Кишинев, Политика
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