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Андриан Канду

Канду заявил о том, что Конституцию нужно изменить до выборов в парламент

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Спикер парламента отметил, что недостающие голоса для изменения Конституции изыщут в ходе переговоров с проевропейской оппозицией.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В течение предстоящей парламентской сессии, которая будет самой короткой за весь текущий созыв, необходимо изменить Конституцию путем включения в нее положения об евроинтеграции, как о политическом курсе Молдовы, заявил в среду спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза, во время митинга поддержки, организованного в честь 60-летия Европейского Союза в Риме, в центре Бухареста, Румыния
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
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Согласно решению законодателей, принятому на прошлой неделе, очередные парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года. Таким образом, время предстоящей осенне-зимней сессии будет сокращено.

Ранее Демпартия, которую представляет Канду выступала с инициативой об изменении Конституции Молдовы, дополнив Основной закон статьей об евроинтеграции.

"Нужно найти голоса для этого решения. Мы будем вести переговоры с коллегами из либеральной и либерально-демократической партии", — отметил Канду.

По его словам, включение в Конституцию положения об евроинтеграции "важно для нас не только по политическим, но и по экономическим мотивам, потому что в этом случае все ответственные лица смогут претворять в жизнь необходимые нормы, которые прописывает евроинтеграционная линия".

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Согласно статье 143 Конституции Молдовы, изменения в Основной закон страны могут быть внесены, если за них проголосуют две трети депутатов парламента.

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Теги:
Конституция, евроинтеграция, парламент, ЕС, Андриан Канду, Молдова
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