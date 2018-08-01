Канду заявил о том, что Конституцию нужно изменить до выборов в парламент

Спикер парламента отметил, что недостающие голоса для изменения Конституции изыщут в ходе переговоров с проевропейской оппозицией.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В течение предстоящей парламентской сессии, которая будет самой короткой за весь текущий созыв, необходимо изменить Конституцию путем включения в нее положения об евроинтеграции, как о политическом курсе Молдовы, заявил в среду спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Молдавская евроинтеграция: чего ждать республике от Румынии

Евроинтеграция Молдовы: почему граждане страны не верят Брюсселю >>>

Согласно решению законодателей, принятому на прошлой неделе, очередные парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года. Таким образом, время предстоящей осенне-зимней сессии будет сокращено.

Ранее Демпартия, которую представляет Канду выступала с инициативой об изменении Конституции Молдовы, дополнив Основной закон статьей об евроинтеграции.

"Нужно найти голоса для этого решения. Мы будем вести переговоры с коллегами из либеральной и либерально-демократической партии", — отметил Канду.

По его словам, включение в Конституцию положения об евроинтеграции "важно для нас не только по политическим, но и по экономическим мотивам, потому что в этом случае все ответственные лица смогут претворять в жизнь необходимые нормы, которые прописывает евроинтеграционная линия".

Эксперт: в Молдове происходит имитация евроинтеграции >>>

Согласно статье 143 Конституции Молдовы, изменения в Основной закон страны могут быть внесены, если за них проголосуют две трети депутатов парламента.