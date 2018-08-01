Спикер: парламент Молдовы "похудеет" и будет работать по новым правилам

По словам Андриана Канду, реформирование правил работы парламента необходимо по крайней мере потому, что в следующем его созыве будут работать как партийцы, так и одномандатники.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Реформа структуры парламента Молдовы перенесена на январь 2019 года, заявил в среду спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду.

"Мы рассчитываем на Программу развития ООН, которая проводит конкурс по выбору компаний для спонсирования этой реформы. В сентябре продолжится работа над электронной системой e-parlament", — сообщил Канду журналистам.

По его словам, концепт новой структуры аппарата высшего законодательного органа уже готов, и с новым составом парламента его претворят в действие. В планах авторов инициативы — снизить количество работников парламента.

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"Нам также нужен новый регламент или кодекс парламента, по которому мы будем работать дальше. Новый документ нужно принять в сентябре, он необходим по крайней мере потому, что теперь избрание в депутаты будет проходить по смешанной системе", — сказал спикер.