Президент Молдовы прибыл с визитом Россию: с кем встретится Додон

Молдавский лидер находится с рабочим визитом в Российской Федерации: в программе поездки запланировано достаточно много встреч.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что республике очень важно наладить партнерские связи с Российской Федерацией и ее регионами. Об этом глава государства написал в субботу на своей странице в соцсети Facebook.

© Sputnik / Rodion Proca Додон: для жителей Молдовы может быть облегчено получение гражданства России

Молдавский лидер находится с рабочим визитом в Омске по приглашению губернатора этой области Александра Буркова.

"Программа визита предусматривает участие в мероприятиях, посвященных Дню города, встречу с мэром Омска Оксаной Фадиной, с правительством и предпринимателями Омской области, а также с митрополитом Омским и Таврическим Владимиром", — отметил Додон.

По его словам, в рамках встреч стороны планируют рассмотреть возможность сотрудничества Омской области с одним из районов Республики Молдова. Молдавский лидер отметил, что уже подписано более 20 межрегиональных соглашений между регионами Молдовы и субъектами Российской Федерации.

"Нашей стране крайне необходимо налаживание партнерских связей с Российской Федерацией и ее регионами. Уверен, что наше взаимодействие с Омской областью послужит для этого прекрасным примером", — подытожил Додон.