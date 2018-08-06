Посол России в Молдове прибыл в Кишинев: что сказали дипломату в МИДЕИ

Российский дипломат Олег Васнецов прибыл в Молдову и уже провел встречу в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Новый посол России в Молдове Олег Васнецов вручил в понедельник копии верительных грамот генеральному государственному секретарю министерства иностранных дел и европейской интеграции Михаилу Кэпэцынэ, сообщили в пресс-службе главного внешнеполитического ведомства республики.

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В ходе встречи Кэпэцынэ и Васнецов обменялись мнениями по поводу нынешнего состояния молдавско-российских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога, углубления торгово-экономического сотрудничества, а также расширения диалога в других взаимовыгодных областях.

Молдавский чиновник пожелал послу России успехов в работе, заверив российского дипломата в полной поддержке министерства иностранных дел и европейской интеграции республики.

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Новый посол России в Молдове Олег Васнецов назначен указом президента РФ Владимира Путина 2 июля этого года.