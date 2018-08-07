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Республиканский стадион в Кишиневе

Додон - послу США: давайте вернемся к вопросу о стадионе после выборов

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Президент Молдовы Игорь Додон заявил послу США Джеймсу Петтиту, что не промульгирует закон о передаче территории Республиканского стадиона американской стороне.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с послом США в РМ Джеймсом Петтитом.

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В ходе встречи посол выразил озабоченность в связи с принятием пакета законов о новой налоговой политике, о чем глава молдавского государства сообщил на своей странице в Facebook.

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"По словам посла, это не соответствует обязательствам, принятым на себя правительством Республики Молдова, а также негативно скажется на деловом климате в нашей стране", — добавил Додон.

По словам главы государства, стороны также обсудили передачу территории бывшего Республиканского стадиона Посольству США для строительства нового здания дипмиссии.

"Я отметил, что не могу промульгировать подобный закон, который общество не одобряет. Предложил дипломату вернуться к рассмотрению этого вопроса после парламентских выборов, чтобы совместными усилиями найти наиболее приемлемые решения для обеих сторон. Выступил с инициативой о совместном с американскими партнерами благоустройстве парка или строительстве культурного центра на данном участке, что будет одобрено не только жителями Кишинева, но и всем народом Молдовы", — написал Додон.

Он подчеркнул, что готов "к углублению диалога в интересах граждан обоих государств, в том числе через проведение в ближайшем будущем рабочего или официального визита в США".

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"Вновь обозначил свою позицию, согласно которой Республика Молдова должна поддерживать непрерывный диалог как с Востоком, так и с Западом, развивать дружеские отношения, расширять торговый обмен на двустороннем и многостороннем уровне в интересах нашей страны", — заключил президент.

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Теги:
Республиканский анекдот, налоговая реформа, Посольство США в Молдове, Джеймс Петтит, Игорь Додон, США, Молдова, Политика
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