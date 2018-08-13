Планы молдавских депутатов: когда парламентарии вернутся к работе

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Депутаты молдавского парламента выйдут с летних каникул 3 сентября, однако не сразу приступят к принятию законов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Канду заявил о том, что Конституцию нужно изменить до выборов в парламент

Обычно пленарные заседания высшего законодательного органа в разные годы стартовали в конце сентября или в начале октября, но в этом политическом сезоне законотворцы примутся за работу пораньше.

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Дело в том, что 30 ноября истекает мандат действующего парламента, а выборы состоятся 24 февраля 2019 года

Как пояснил Sputnik депутат Сергей Сырбу, дату первого пленарного заседания установит парламентское бюро.

"Исходя из того, что в этом году сессия будет длиться до 30 ноября, и чтобы все успеть, не исключаю, что парламент может начать работу даже в середине сентября или раньше", — пояснил депутат.

Депутатов ждет весьма насыщенная повестка – им предстоит утвердить бюджет на следующий год, налогово-бюджетную политику, повторно рассмотреть Закон о передаче Республиканского стадиона посольству США, который вернул в парламент президент Молдовы Игорь Додон, а также многое другое.

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Кроме того, как ранее заявлял спикер парламента Андриан Канду, в течение предстоящей парламентской сессии, которая будет самой короткой за весь текущий созыв, необходимо изменить Конституцию страны путем включения в нее положения об евроинтеграции.