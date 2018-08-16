В Минобороны Молдовы дали оценку учениям на Днестре

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Министр обороны Молдовы Евгений Стурза прокомментировал военные учения российских миротворцев, прошедшие на Днестре. Он считает, что учение в зоне безопасности являются провокацией, передает РИА Новости.

"Учения подобного рода в зоне безопасности — это провокационные действия, которые нарушают механизм обеспечения режима безопасности и прокладывает почву для оправдания присутствия российского контингента в качестве миротворческой миссии", — написал Стурза на своей странице в Facebook.

По его словам, "использование угроз не помогает дружбе".

© Sputnik / Sergey Kuznecov "Миссия выполнима": что думают в Приднестровье о миротворцах

Ранее Бюро по реинтеграции сообщило, что 14 августа на левом берегу Днестра было замечено скопление бронетехники типа TAB ("БТР70") и военных грузовиков без регистрационных номеров и опознавательных знаков. По данным делегации Молдовы в Объединенно-контрольной комиссии (ОКК), это связано с проведением военных учений с участием миротворцев по форсированию Днестра. Кишинев считает проведение учений незаконным, поскольку не было получено разрешение Объединенного военного командования.

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В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.