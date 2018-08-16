Додон осудил решение правительства покинуть Электроэнергетический совет СНГ

Выход из соглашения станет еще одним шагом к созданию искусственной напряженности в отношениях с Россией, считает президент Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. На официальном сайте министерства экономики и инфраструктуры Молдовы появился проект постановления о выходе республики из Электроэнергетического совета стран СНГ.

© МПА СНГ Молдова намерена подписать еще один договор в рамках СНГ

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Правительство Молдовы в очередной раз намерено обострить отношения с Россией, принимая такое решение, об этом заявил президент Игорь Додон изданию Политика сегодня.

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"Этот шаг преследует минимум две цели. Первая внутренняя — в преддверии парламентских выборов 2019 года создать атмосферу напряженности в обществе, вновь ввести в повестку дня геополитику и, в угоду евроунионистам повысить напряженность в отношениях с Россией. Вторая цель внешняя — доказать своим "кураторам" на Западе, что Молдова продолжает идти "верным" курсом на нагнетание отношений с Россией", — отметил Додон.

Он подчеркнул, что этот шаг правительства идет вразрез с национальными интересами страны, то есть — выстраивания и сохранения партнерских и взаимовыгодных отношений как с Западом, так и Востоком.

В документе правительства поясняется, что "условия соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики стран СНГ не соответствуют приоритетам Молдовы в области энергобезопасности", так как реализуется проект взаимоподключения электросетей Молдовы и Румынии.

Электроэнергетический Совет СНГ образован в 1992 году и является межправительственным органом СНГ. Важнейшее направление его деятельности — создание правового пространства государств — участников СНГ в области электроэнергетики. Члены Совета проводят совместные скоординированные мероприятия для устойчивого и надежного электроснабжения каждой из стран. В состав Совета входят главы электроэнергетических ведомств государств — участников Соглашения и руководители национальных энергетических компаний.