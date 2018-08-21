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Майя Санду и Андрей Нэстасе

Нэстасе и Санду — фейковые лидеры фейкового протеста

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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В воскресенье, 26 августа, оппозиционные силы во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду собираются провести обещанную массовую манифестацию в центре Кишинева под названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы".

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik, Федор Ларионов. Эта акция протеста вряд ли сорвется, хотя в примэрии политики сейчас вцепляются друг другу в волосы, разбираясь, кто первый "застолбил" площадь на 26 августа. К "генеральному собранию" давно и обстоятельно готовились, были потрачены немалые деньги и, образно говоря, все должны занять свои места согласно купленным билетам. Шоу маст гоу он, матч состоится при любой погоде.

Огонька в сценарий этого шоу добавили протесты радикальной оппозиции в столице Румынии. Андрей Нэстасе, который прокатился в Бухарест и вернулся воодушевленным, призвал участников акции принести с собой палатки — чтобы заночевать на площади и прямо там отпраздновать День независимости.

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco
Манастырлы: Нэстасе ездил на митинг в Бухарест для повышения квалификации

Не сказать, чтобы это было достойно голливудского сценария, но влияние блокбастеров тут явно чувствуется. Заметно желание авторов протеста произвести впечатление на публику и чем-то занять манифестантов, которых везут на площадь без всякой конкретной цели. Иного смысла в установке палаток на площади не просматривается, вообще никакого. Все помнят, чем кончилось стояние перед домом правительства под флагами ЕС и Румынии в прошлый раз — да ничем. А нынешний палаточный городок в любом случае будет выглядеть жалкой копией предыдущего.

Из палаток на площади Нэстасе собирается слать приветы Бухаресту

Формально организатором воскресной акции является "Движение национального сопротивления "Acum" (Сейчас), от лица которого пишутся воззвания и раздаются интервью. Но фактически, за этим красивым названием стоят старые знакомые — Андрей Нэстасе, председатель прозападной партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA), и Майя Санду — глава еще более прозападной партии "Действие и солидарность" (PAS). 

Сейчас модно говорить о фейковых новостях. Но вот фейковое протестное движение — это новый уровень дополненной политической реальности. В словах "движение национального сопротивления", о котором говорят Нэстасе и Санду, фейком являются все три слова, и это абсолютный рекорд.

Пикет парламента Молдовы 5 июля 2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Во-первых, там нет никакого "движения". Судя по действиям штаба оппозиции, они пытаются повторить многократно воспроизведенный за последние годы сценарий "похода на Кишинев". Это когда в районах проводят мелкие митинги, которые подают в прессе как "очаги стихийного народного возмущения", а затем в Кишинев на автобусах везут всех, кого могут собрать в регионах, чтобы провести масштабный митинг на площади.

Нэстасе и Санду "пошли в районы", но потерпели позорную неудачу

Хрестоматию юного манифестанта Нэстасе и Санду изучали плохо. Сценарий "похода на Кишинев" может раскачать общество лишь в том случае, когда возмущение в массах и вправду, тлеет — надо лишь поднести запал. Но ничего подобного нет, не было и не предвидится.

Давайте расставим точки над "i". Недовольства в молдавском обществе — хоть отбавляй. Люди недовольны бедностью, отсутствием перспектив для молодежи, дороговизной — стагнирующей экономикой. Но вот ни в Нэстасе, ни в Санду люди не увидели лидеров, способных понять их страхи и надежды. За ними не идут, да и куда?

Акция протеста сторонников Партии Шор. Архивное фото
© Photo: Facebook / Ilan Shor
PAS-DA приехали в Оргеев, чтобы позвать людей на протест, но опозорились

Практически везде попытки правой оппозиции собрать "районный" митинг провалились. На них либо приходило ничтожно мало людей — даже для летнего молдавского городка, — либо активистов PAS-DA банально освистывали, как в Унгенах или в Оргееве.

За Нэстасе и Санду могут голосовать на выборах, но вот повести за собой на площадь эти политики — "фейковые лидеры" — не способны никого. Свезенные в автобусах из районов активисты выглядят неубедительно. Факт остается фактом, никакого "стихийного протеста" там, откуда эти автобусы приезжают, не существует.

Правая оппозиция не способна найти союзников, зато привлекает экстремистов

Слова "национального сопротивления" в названии придуманного правыми "движения" выглядят еще более фальшиво и двусмысленно. 

Если говорить об общенациональном протесте, то здесь Нэстасе и Санду постигла предсказуемая неудача. Действительно, умеренных правых (тех, кому близка идея сотрудничества и с Западом, и с Востоком) лидеры оппозиции оттолкнули — слишком силен душок унионизма и русофобии в их высказываниях. И слишком много на их митингах откровенных унионистов экстремистского толка и просто "отмороженных" социопатов.

Протест
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Кишиневе митингующие опозорились перед музыкантами из Африки

А сторонники возглавляющей рейтинги доверия в Молдове Партии социалистов (ПСРМ) и вовсе относятся к Нэстасе и Санду как монах к заскочившему в келью бесу — без всякого снисхождения и мягкости. Риторика правых относительно вступления Молдовы в НАТО и полной зачистки Молдовы от "российского влияния" встречает у избирателей ПСРМ решительный и активный отпор.

Впрочем, если Нэстасе и Санду под словами "национальное сопротивление" имеют в виду исключительно "битву за румынские ценности" — то здесь они не лгут. Но тогда ни о каком общенациональном характере их протеста не может идти и речи.

Упитанный адвокат и экс-министр образования не похожи на "чегевар"

Ну и, разумеется, никаким "сопротивлением" там и не пахнет. Сопротивление — это что-то про самоотверженность и бескорыстие, что-то про Че Гевару в колумбийских джунглях.

Из упитанного и успешного адвоката Андрея Нэстасе и экс-министра образования, похожей на веганку вашингтонской воспитанницы Майи Санду, "чегевары" — так себе. Не выглядят они как люди, готовые головушку положить за честной народ. Зато на людей, готовых получить депутатский мандат, чтобы транслировать в парламенте интересы внешних спонсоров, эти двое похожи идеально.

И не ошибется тот, кто увидит в воскресной манифестации не акцию протеста, а более или менее тщательно отыгранное шоу — первое в предвыборной кампании Нэстасе и Санду перед началом электоральной парламентской гонки.

Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какая судьба ждет Санду и Нэстасе: экспертная точка зрения

Ведь и правда, — не будем даже говорить о неком "сопротивлении", — но всякий настоящий массовый протест имеет четкую конечную цель. Это всегда что-то конкретное и ясное — или отставка правительства, или отмена фальсифицированных выборов, или правосудие для неправедно осужденного.

Что же, акции во главе с Нэстасе и Санду тоже имеют конретную и ясную конечную цель — получить мандаты депутатов парламента, создать фракцию, обрести трибуну в законодательном органе. Это продемонстрирует западным спонсорам PAS-DA, что их инвестиции не пропали зря. Вряд ли кто-то сомневается, что подобное завершение сезона хороводов, что водят активисты вокруг парламента, полностью удовлетворит и Андрея Нэстасе и Майю Санду. 

Но вот с "протестом" подобные пляски вокруг входа в парламент не имеют ничего общего. Это фейк — такого масштаба, который и не снился ни одному бульварному изданию. Осталось понять, будут ли считаться новости об этом "протесте" — фейковыми.

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Теги:
правая оппозиция, манифестация, протесты, Андрей Нэстасе, Майя Санду
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