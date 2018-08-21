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Президент Игорь Додон

Додон: воскресные протесты с выборами мэра не связаны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Президент Молдовы считает, что акценты действий межпартийной "связки" PAS/DA к нынешнему моменту сменились.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Протесты, запланированные правой оппозицией на воскресенье в Кишиневе, не имеют ничего общего с отменой результатов выборов мэра столицы, заявил во вторник в рамках местного телеэфира президент Молдовы Игорь Додон.

"Выходить в этот день на улицы или не выходить — право выбора каждого гражданина. В любом случае это должно быть мирно, без дестабилизации. Я же считаю, что планируемые протесты — следствие конфликтов одних "европейцев" с другими", — отметил Додон. 

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По его словам, те, кто готовит предстоящую акцию протеста, и те, против кого будет направлен митинг, — это люди, которые с 2009 года были во власти в Молдове совместно, в том числе и экс-министр образования, ныне лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Нэстасе и Санду — фейковые лидеры фейкового протеста >>>

В воскресенье, 26 августа, оппозиционные силы во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду собираются провести массовую манифестацию в центре Кишинева под названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы". Череда протестов под эгидой этих двух политических деятелей началась с момента непризнания судом результатов выборов мэра Кишинева.

Теги:
протесты, PAS, ПСРМ, DA, Андрей Нэстасе, Игорь Додон, Майя Санду, Кишинева, Молдова, Кишинев
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