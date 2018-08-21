Додон: воскресные протесты с выборами мэра не связаны

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Протесты, запланированные правой оппозицией на воскресенье в Кишиневе, не имеют ничего общего с отменой результатов выборов мэра столицы, заявил во вторник в рамках местного телеэфира президент Молдовы Игорь Додон.

"Выходить в этот день на улицы или не выходить — право выбора каждого гражданина. В любом случае это должно быть мирно, без дестабилизации. Я же считаю, что планируемые протесты — следствие конфликтов одних "европейцев" с другими", — отметил Додон.

По его словам, те, кто готовит предстоящую акцию протеста, и те, против кого будет направлен митинг, — это люди, которые с 2009 года были во власти в Молдове совместно, в том числе и экс-министр образования, ныне лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Нэстасе и Санду — фейковые лидеры фейкового протеста >>>

В воскресенье, 26 августа, оппозиционные силы во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду собираются провести массовую манифестацию в центре Кишинева под названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы". Череда протестов под эгидой этих двух политических деятелей началась с момента непризнания судом результатов выборов мэра Кишинева.