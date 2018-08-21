Кишинев и Тирасполь – планы о новой встрече на высшем уровне

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. В первых числах сентября ожидается встреча президента Молдовы Игоря Додона и тираспольского лидера Вадима Красносельского, о чем глава молдавского государства сообщил во вторник в местном телеэфире.

"Будет очередная встреча с Красносельским Вадимом Николаевичем, думаю, она состоится в Кондрице. Мы еще раз пройдемся по пунктам повестки дня, обменяемся мнениями. Надо посмотреть, что сделано, что предстоит сделать после парламентских выборов в Молдове", — сказал Додон.

Он в очередной раз отметил важность для обоих берегов Днестра назначения Дмитрия Козака спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Молдовой.

© Sputnik / Владимир Трефилов Додон рассказал, когда Козак приедет в Молдову

"Это очень важный сигнал также и для международного сообщества. Я воспринимаю назначение Козака, как дополнительный стимул к скорейшему решению приднестровской проблемы. Жизнь идет вперед, и другой альтернативы, кроме как воссоединение берегов Днестра, у нас нет", — подчеркнул Додон.

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Президент напомнил, что первая его встреча с Козаком состоялась в Москве 16 июля, и выразил надежду на то, что следующий разговор лицом к лицу состоится в 20-х числах сентября 2018 года в рамках молдавско-российского экономического форума в Кишиневе. Для участия в этом событии уже зарегистрировано 350 представителей экономических агентов, сообщил президент.

"Думаю, что участие высокого представителя российской стороны послужит сигналом для бизнес-сообщества РФ связать свои деловые планы с Молдовой", — заключил Додон.