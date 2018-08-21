Что обсудят президент Молдовы и новый посол России

Глава молдавского государства сообщил, что на днях встретится с новым послом России в Молдове.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Третья встреча президента Молдовы Игоря Додона и посла России в РМ Олега Васнецова состоится в ближайшие дни, сообщил молдавский лидер во вторник в местном телеэфире.

"Мы встречались с послом уже два раза и завтра-послезавтра снова встретимся, чтобы обсудить двустороннюю повестку дня, которая достаточно обширна", — отметил Додон.

По его словам, речь идет о планах по молдавско-российскому экономическому форуму в сентябре, визиту Додона в Россию, приезду патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову и т.д.

Глава государства также высоко оценил деятельность предыдущего посла России в Молдове Фарита Мухаметшина.

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"Фариту Мубаракшевичу довелось быть послом в очень непростой период в Молдове", — сказал президент.

Он коснулся и вопроса, связанного с положением русского языка в РМ.

"Мы должны укреплять статус русского языка в Молдове. Я знаю многих наших граждан, для кого родной язык русский, но они прекрасно говорят и на государственном языке, молдавском. Но нельзя при этом закрывать русские группы в вузах, притеснять русский язык", — сказал Додон.