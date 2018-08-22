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Дмитрий Козак

Дмитрий Козак в сентябре может приехать в Молдову

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Вторая встреча президента Молдовы и спецпредставителя президента РФ может состояться в ходе молдо-российского форума.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Дмитрий Козак может посетить Молдову уже в сентябре, считает Игорь Додон. Глава государства сообщил о возможном приезде спецпредставителя президента России по торгово-экономическим связям с Молдовой и приднестровскому региону в эфире одного из отечественных телеканалов.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В середине июля у меня уже состоялась первая встреча с ним, и мы обязательно проведем вторую. Я был бы очень рад, если бы молдо-российский форум, который состоится 20 – 22 сентября, посетил спецпредставитель президента Российской Федерации, либо сопредседатель межправительственной комиссии, господин Патрушев", — сказал Игорь Додон.

Президент России Владимир Путин 12 июля подписал указ о назначении вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. 

Тогда это стало едва ли не самым обсуждаемым событием.

И в Кишиневе, и в Москве помнят о том, что именно Козак 15 лет назад предложил и контролировал реализацию концепта асимметричной федерализации Молдовы с полной реинтеграцией в этом контексте левого берега Днестра. Помнят все и о том, как за сутки до подписания судьбоносного меморандума официальный Кишинев сдал назад.

В одну реку, как говорится, не войти дважды, но за минувшие 15 лет не только сама река несколько изменила русло, но и вода в ней уже иной консистенции. Да и круг обязанностей у Козака на этот раз, все-таки, больше не политического, а экономического характера. По крайней мере, номинально.

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Истинный же смысл решения о назначении Козака на молдавское направление, кроме Владимира Путина, не знает никто, считают эксперты. А в Молдове Козака ждут с нетерпением. По крайней мере — президент.

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Теги:
молдо-российский экономический форум, встреча, Дмитрий Козак, Игорь Додон
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