Додон рассказал о визите Эрдогана и ремонте здания администрации президента

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Осенью состоится официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, во время которого откроют реконструированное здание администрации главы государства. Об этом в среду написал на своей странице в соцсети Facebook лидер республики Игорь Додон по итогам встречи с новым послом Турецкой Республики Гюролом Секменсюером.
Стороны, по словам Додона, обсудили процесс реконструкции здания администрации президента, которая проводится при поддержке правительства Турции. Глава государства отметил, что работы проходят по установленному графику.
"Как и было обещано, 27 августа капитальная реконструкция завершится, после чего останется лишь уладить технические вопросы и оснастить помещения мебелью, закупку которой также финансирует турецкая сторона. Официальное открытие здания администрации президента состоится в рамках запланированного на сентябрь-октябрь официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", — написал Додон.
В апреле 2009 года во время беспорядков в Кишиневе было разгромлено и подожжено здание не только администрации президента, но и парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов. В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция началась благодаря помощи правительства Турции.