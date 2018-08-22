Додон рассказал о визите Эрдогана и ремонте здания администрации президента

Молдавский лидер сообщил, когда состоится визит в республику президента Турции, и когда пройдет открытие обновленного здания администрации президента.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Осенью состоится официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, во время которого откроют реконструированное здание администрации главы государства. Об этом в среду написал на своей странице в соцсети Facebook лидер республики Игорь Додон по итогам встречи с новым послом Турецкой Республики Гюролом Секменсюером.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Как идет ремонт администрации президента — Додон опубликовал новые фото

Стороны, по словам Додона, обсудили процесс реконструкции здания администрации президента, которая проводится при поддержке правительства Турции. Глава государства отметил, что работы проходят по установленному графику.

"Как и было обещано, 27 августа капитальная реконструкция завершится, после чего останется лишь уладить технические вопросы и оснастить помещения мебелью, закупку которой также финансирует турецкая сторона. Официальное открытие здания администрации президента состоится в рамках запланированного на сентябрь-октябрь официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", — написал Додон.

В апреле 2009 года во время беспорядков в Кишиневе было разгромлено и подожжено здание не только администрации президента, но и парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов. В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция началась благодаря помощи правительства Турции.