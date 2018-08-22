Готов ли Кишинев к "палаточным" технологиям пикетчиков – комментарий полиции

Лидер Платформы "ДА" Андрей Нэстасе призвал митингующих остаться после протеста 26 августа ночевать, чтобы «отметить» день независимости Молдовы, но что это - невинное желание быть вместе с народом или маневры для провокации?

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Лидер оппозиции Андрей Нэстасе призвал граждан брать с собой палатки, чтобы можно было переночевать на площади. Протест, по планам председателя Платформы "ДА", должен перерасти в празднование Дня независимости оппозиции вместе с теми, кто придет на площадь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Нэстасе и Санду — фейковые лидеры фейкового протеста

Формально организатором воскресной акции является "Движение национального сопротивления "Acum" ("Сейчас"), но фактически за ним стоят Андрей Нэстасе, председатель Платформы "Достоинство и правда" (DA) и Майя Санду — глава партии "Действие и солидарность" (PAS). Движение национального сопротивления ACUM было создано после того, как были аннулированы результаты выборов мэра столицы.

"Призываем всех неравнодушных прийти на протест, взять с собой палатки и все необходимое. Просим горожан помочь водой и продуктами для тех протестующих, кто останется ночевать на площади", — обратился несостоявшийся мэр Нэстасе.

Нэстасе и Санду — фейковые лидеры фейкового протеста>>>

Что это — невинное желание быть в праздничные дни вместе с теми, кто придет на площадь, или маневры для провокации, не известно, но на всякий случай Нэстасе заявил, что проинформировал послов стран Евросоюза и США о планах оппозиции на 26 и 27 августа.

Между тем, в силовых структурах уже прошли рабочие совещания, в рамках которых обсуждались вопросы обеспечения порядка во время проведения акций протеста. Информацию об этом подтвердили Sputnik в столичной полиции.

"Органы правопорядка будут мобилизованы, тем более опыт обеспечения спокойствия на подобных митингах у нас есть. Будут задействованы дополнительные подразделения полиции, которые вмешаются в ситуацию, если будет в этом необходимость, и если происходящее выйдет из-под контроля", — рассказала Sputnik пресс-секретарь Кишиневского инспектората полиции Наталья Стати.

По ее словам, когда пикетчики хотят на площади устанавливать палатки, они просят в мэрии разрешение на сие действие. Наша оппозиция в мэрию запрос на палатки отправила.