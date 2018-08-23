Что обсудили в Кишиневе президент Молдовы и посол России

На ближнесрочной молдо-российской повестке дня - множество резонансных мероприятий, о которых говорили Игорь Додон и Олег Васнецов.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел первую рабочую встречу с послом России в РМ Олегом Васнецовым.

"Состоялась очень обстоятельная беседа по всему спектру двусторонних отношений, в том числе и по сотрудничеству в области экономики и энергетики. Рассмотрели также различные аспекты внутренней политики Республики Молдова и текущее состояние и перспективы урегулирования приднестровского конфликта", — написал Додон в соцсетях.

По его словам, стороны "рассмотрели большой перечень предстоящих нынешней осенью мероприятий с участием российской стороны".

"Речь шла о проведении в Кишиневе 14-16 сентября Всемирного конгресса семей с участием руководства Государственной думы России, представителей Русской православной церкви и общественных деятелей", — отметил президент.

Он добавил, что "ожидается прибытие большого числа российских бизнесменов на бизнес-форум 20-22 сентября".

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"Кроме того, я приму участие в саммите СНГ в Душанбе. Также планируется официальный визит в Российскую Федерацию, прибытие в Молдову патриарха Московского и всея Руси Кирилла и другие важные мероприятия", — заключил глава молдавского государства.