Почему провалился протест Нэстасе и Санду

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik, Федор Ларионов. Протест сторонников Андрея Нэстасе и Майи Санду, который состоялся в воскресенье на центральной площади Кишинева, закончился полным провалом. Вместо обещанных ста тысяч человек возле памятника Штефану чел Маре собралось не больше шести тысяч. Это более чем наглядно показывает, насколько непопулярна "сладкая парочка" Нэстасе-Санду в народе. Никто их не любит, кроме собственных партийных активистов — да и те, наверное, уже разочарованы в своих лидерах.

Пытаясь увеличить "массовку", перед 26 августа лидеры "Платформы "DA" и партии "Действие и Солидарность" (PAS) предприняли агитационный тур по районам Молдовы. Никакого результата это не принесло — на районные митинги им удавалось собирать не больше нескольких десятков человек. Диаспора тоже подвела PAS-DA — никакого ощутимого присутствия граждан Молдовы, проживающих за рубежом, на митинге не чувствовалось.

В итоге численность манифестантов на воскресном митинге правых оказалась столь невелика, что они совершенно потерялись на площади, где в это время проходили еще несколько акций — митинги партии "Шор" и нескольких других организаций.

Свое раздражение активисты партий Нэстасе и Санду принялись выплескивать на "чужих" протестующих, посчитав их конкурентами. На видеокадрах, которые публикуются в социальных сетях, видно, как агрессивные партийцы PAS-DA пытаются напасть на сторонников Шора, обливают их водой — не обращая внимания на то, что среди тех немало пожилых людей и женщин, — и призывают уничтожить социальные магазины, которые партия "Шора" открыла для пенсионеров и малообеспеченных.

После окончания митинга партии "Шора" правые попытались "перезапустить" митинг, устроив шествие по проспекту Штефана чел Маре. Движение в центре столицы оказалось наглухо перекрыто, и это отнюдь не добавило симпатий к протестному движению правых у кишиневцев, которые застряли в троллейбусах посреди улицы.

Однако возвращение на опустевшую площадь, перед пустым Домом правительства, ничем не помогло лидерам правых. Стало ясно, что митинг "сдулся". Не дождались журналисты и обещанной Андреем Нэстасе массовой установки палаток. Впрочем, лидер "Платформы DA" с легкостью выкрутился — "будет, как люди решат", — сказал он, искусно сняв с себя ответственность за собственные слова.

© Sputnik / Miroslav Rotari В полиции рассказали, сколько людей вышло на протесты в Кишиневе

Впрочем, переночевать на площади активисты PAS-DA все же решили, но зачем — вряд ли понятно и им самим. Единственное внятное объяснение прозвучало из уст другого лидера "Платформы DA", Александра Слусаря — "Завтра с утра кто-то будет возлагать цветы, но мы там будем первыми", — заявил он. Быть первым на возложении цветов — сомнительное достижение, по всем меркам, для политиков, которые толкуют об "общенациональном протесте".

Итоговое впечатление от митинга PAS-DA, который бесславно "рассосался" сам собой — хаос и неразбериха. Из уст лидеров правых не прозвучало даже четкого изложения собственных целей и задач — стереотипный набор лозунгов, без всякой конкретики и размахивание флагами Евросоюза — тем все и ограничилось. Чем дольше продолжался митинг, тем сильнее крепло ощущение, что это не акция протеста, а предвыборное партийное шоу.

Майя Санду и во время шествия, и на протяжении всего митинга выглядела несколько отстраненной и даже дезориентированной: дескать, как я сюда попала, что я тут делаю, и кто все эти люди? Зато, судя по широкой улыбке Андрея Нэстасе, ему все происходящее чрезвычайно нравилось. Словно диджей на дискотеке, он наслаждался всеобщим вниманием, и его не смущали ни явная усталость протестующих, ни очевидная бесплодность и безрезультатность митинговой акции. Шоу-то все равно состоялось, так что можно поставить галочку и "закрыть тему".

Очевидно, что сейчас для Андрея Нэстасе и Майи Санду самый главный вопрос — как "выйти" из этого митингового сюжета, который явно подошел к концу. Ясно, что шеститысячный протест в воскресенье — это максимум, на который способны правые. И скорее всего, официальное начало предвыборной кампании станет и концом "протестной" активности. Это удачный выход для Андрея Нэстасе и Майи Санду, которым еще предстоит как-то объяснить людям, зачем их заставляли ходить кругами вокруг парламента по жаре.

© Sputnik / Miroslav Rotari Протесты в Кишиневе: сторонники PAS-DA заблокировали город

Митинг в воскресенье окончательно показал всем, что весь "протест" правых с самого начала был пиаром. Все, что нужно Нэстасе и Санду — протиснуться во властные сферы. Только это их и волнует, правда, остается неясным, причем здесь народ. А их агрессивность, которая била через край на митинговой площади, доказала, что они готовы воевать с кем угодно, лишь бы добиться цели. В том числе и с теми, кто в прямом смысле слова, а не на словах, заботится о людях. С теми, кто считает себя гражданами и патриотами нашей Молдовы.

Похоже, эту пару политиканов не проймешь ничем. Они не слышат, что говорят люди, если это не касается перспектив их прихода к власти. "Вечные протестующие", они всегда недовольны, потому что как бы они ни старались, у них ничего не выходит.

Протестное воскресенье в Кишиневе: сразу несколько митингов на одной площади>>>

Когда-то мудрые люди говорили: когда идешь на правое дело, тебя ведет Бог. А дьявол всегда будет на стороне тех, кого не интересует ничего, кроме власти.

Мирный, трудовой, добрый молдавский народ всегда стоял за свою Родину, за мир и труд. Поэтому политиканам, готовым продать Родину своим западным спонсорам, разрушить мир и лишить людей права на труд и достойную жизнь, никогда не победить. Народ не обманешь, лишь покажешь себя во всей красе, продемонстрируешь свою злобу и равнодушие тем, чьей поддержки хочешь добиться.