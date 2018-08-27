Пока все спали: страшная авария под Кишиневом и ночевка пикетчиков в центре столицы

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Прошедшая ночь оказалась бессонной для некоторых пикетчиков и сотрудников правопорядка.

© Sputnik / Miroslav Rotari Почему провалился протест Нэстасе и Санду

Дело в том, что у памятника имени Штефана чел Маре в центре столицы митингующие разбили палатки и попытались устроить импровизированную ночевку: пели песни, вели беседы о будущем страны.

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Однако ближе к утру их попросили освободить центр Кишинева, так как сегодня там должно состояться возложение цветов по случаю Дня независимости. После официальных церемоний митингующие, судя по всему, смогут вернуться и продолжить свою акцию протеста.

Страшная авария неподалеку от аэропорта

При выезде из Кишинева в сторону аэропорта на перекрестке Новобачойский столкнулись БМВ и Mazda. Авария была такой сильной, что один из автомобилей практически в груду металла. В результате ДТП погиб 12-летний мальчик. Один из пострадавших доставлен в больницу. Эксперты и полиция, работавшие на месте аварии, должны вынести вердикт — кто виноват в ДТП.

Новые санкции США против России вступили в силу

Соответствующее распоряжение госдепартамента США размещено в пятницу в Федеральном регистре и официально опубликовано на выходных. "Распоряжение вступает в силу 27 августа", — говорится в документе.

В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".