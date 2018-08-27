Путин пожелал гражданам Молдовы благополучия и процветания

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Республики Молдова Игорю Додону и всему молдавскому народу поздравление с Днем независимости.
В послании, которое выложил на своей страничке в социальных сетях пресс-секретарь Игоря Додона Максим Лебединский, лидер РФ выразил уверенность в развитии двустороннего молдавско-российского диалога.
"Уверен, что основываясь на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, с давних времен связывающих народы наших стран, мы могли бы обеспечить конструктивное развитие российско-молдавского диалога, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях", — говорится в сообщении Путина.
Президент России добавил, что все это несомненно отвечало бы общим для РФ и Молдовы интересам, а также способствовало бы упрочению региональной безопасности и стабильности.
В завершении Путин пожелал успехов президенту Молдовы, а также благополучия и процветания гражданам нашей республики.