Путин пожелал гражданам Молдовы благополучия и процветания

Президент России Владимир Путин направил поздравление с Днем независимости своему коллеге - Игорю Додону и всем гражданам Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Республики Молдова Игорю Додону и всему молдавскому народу поздравление с Днем независимости.

В послании, которое выложил на своей страничке в социальных сетях пресс-секретарь Игоря Додона Максим Лебединский, лидер РФ выразил уверенность в развитии двустороннего молдавско-российского диалога.

"Уверен, что основываясь на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, с давних времен связывающих народы наших стран, мы могли бы обеспечить конструктивное развитие российско-молдавского диалога, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях", — говорится в сообщении Путина.

Президент России добавил, что все это несомненно отвечало бы общим для РФ и Молдовы интересам, а также способствовало бы упрочению региональной безопасности и стабильности.

В завершении Путин пожелал успехов президенту Молдовы, а также благополучия и процветания гражданам нашей республики.